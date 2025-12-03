Après avoir répondu à une question de tennis‐fiction, « Si Borg joue contre Rafael Nadal sur terre battue, qui gagne ? », dans une récente interview accordée au quotidien espagnol, Marca, Bjorn Borg a été invité à départager les membres du Big 3 que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.
Et fidèle à ce qu’il avait déjà dit précédemment, la légende suédoise est restée droit dans ses bottes. Extraits.
Question. Qui est le meilleur du « Big 3 » ?
Bjorn Borg : « D’abord Djokovic, puis Nadal et Federer, à égalité. »
Une réponse qui va satisfaire pleinement les fans du Serbe.
Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 19:52