Borg, sur le meilleur joueur entre Federer, Nadal et Djokovic : « D’abord lui, puis les deux autres à égalité »

Après avoir répondu à une ques­tion de tennis‐fiction, « Si Borg joue contre Rafael Nadal sur terre battue, qui gagne ? », dans une récente inter­view accordée au quoti­dien espa­gnol, Marca, Bjorn Borg a été invité à dépar­tager les membres du Big 3 que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Et fidèle à ce qu’il avait déjà dit précé­dem­ment, la légende suédoise est restée droit dans ses bottes. Extraits.

Question. Qui est le meilleur du « Big 3 » ?
Bjorn Borg : « D’abord Djokovic, puis Nadal et Federer, à égalité. »

Une réponse qui va satis­faire plei­ne­ment les fans du Serbe. 

Publié le mercredi 3 décembre 2025 à 19:52

