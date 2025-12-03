Après avoir répondu à une ques­tion de tennis‐fiction, « Si Borg joue contre Rafael Nadal sur terre battue, qui gagne ? », dans une récente inter­view accordée au quoti­dien espa­gnol, Marca, Bjorn Borg a été invité à dépar­tager les membres du Big 3 que sont Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic.

Et fidèle à ce qu’il avait déjà dit précé­dem­ment, la légende suédoise est restée droit dans ses bottes. Extraits.

Question. Qui est le meilleur du « Big 3 » ?

Bjorn Borg : « D’abord Djokovic, puis Nadal et Federer, à égalité. »

Une réponse qui va satis­faire plei­ne­ment les fans du Serbe.