L’ex‐champion alle­mand s’est exprimé chez nos confrères d’Ubitennis et il a posé quelques vrais sujets qui vont animer le circuit prochai­ne­ment. Boris est visi­ble­ment inquiet car il espère vrai­ment que le duo Sinner‐Alcaraz soit complété par un 3ème homme, voir même par la suite par un 4ème.

« D’un point de vue pure­ment stylis­tique, on peut comparer l’Espagnol à Federer et l’Italien à Djokovic . Mais main­te­nant, sur le circuit, nous sommes confrontés à un autre dilemme… nous avons besoin d’un « Nadal » pour compléter le nouveau Big 3 . Et un autre joueur pour égaler le big Four »