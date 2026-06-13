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Boris Becker : « Alexander Zverev deviendra‐t‐il un deuxième Dominic Thiem en ne rempor­tant qu’un seul tournoi du Grand Chelem ? J’ai un conseil à lui donner »

Par
Thomas S
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En tant que compa­triote d’Alexander Zverev, vain­queur à Roland‐Garros de son premier titre du Grand Chelem, Boris Becker s’est beau­coup exprimé à son sujet ces derniers jours. 

Et après avoir prévenu Sascha concer­nant sa vie privée, « Boum‐Boum » lui a donné un autre conseil, cette fois concer­nant sa carrière et sa quête de Grands Chelems supplémentaires. 

« Il a le poten­tiel pour remporter plusieurs titres du Grand Chelem, et à 29 ans, il est égale­ment à l’âge idéal pour le concré­tiser dans les deux ou trois prochaines années. Le conseil que je lui donne­rais à 29 ans est le suivant : ‘Gagne tout ce que tu peux, car à un moment donné, ton heure sera passée’. Ça ne s’arrête pas après le premier titre du Grand Chelem. Il s’agit des nouveaux objec­tifs qu’il doit se fixer. Deviendra‐t‐il un deuxième Dominic Thiem et ne remportera‐t‐il « que » un seul Grand Chelem ? Il a les qualités pour aller plus loin – voire pour devenir numéro un mondial –, car il joue à un niveau constant depuis de nombreux mois. »

Publié le samedi 13 juin 2026 à 15:55

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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