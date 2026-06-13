En tant que compatriote d’Alexander Zverev, vainqueur à Roland‐Garros de son premier titre du Grand Chelem, Boris Becker s’est beaucoup exprimé à son sujet ces derniers jours.
Et après avoir prévenu Sascha concernant sa vie privée, « Boum‐Boum » lui a donné un autre conseil, cette fois concernant sa carrière et sa quête de Grands Chelems supplémentaires.
« Il a le potentiel pour remporter plusieurs titres du Grand Chelem, et à 29 ans, il est également à l’âge idéal pour le concrétiser dans les deux ou trois prochaines années. Le conseil que je lui donnerais à 29 ans est le suivant : ‘Gagne tout ce que tu peux, car à un moment donné, ton heure sera passée’. Ça ne s’arrête pas après le premier titre du Grand Chelem. Il s’agit des nouveaux objectifs qu’il doit se fixer. Deviendra‐t‐il un deuxième Dominic Thiem et ne remportera‐t‐il « que » un seul Grand Chelem ? Il a les qualités pour aller plus loin – voire pour devenir numéro un mondial –, car il joue à un niveau constant depuis de nombreux mois. »
Publié le samedi 13 juin 2026 à 15:55