En tant que compa­triote d’Alexander Zverev, vain­queur à Roland‐Garros de son premier titre du Grand Chelem, Boris Becker s’est beau­coup exprimé à son sujet ces derniers jours.

Et après avoir prévenu Sascha concer­nant sa vie privée, « Boum‐Boum » lui a donné un autre conseil, cette fois concer­nant sa carrière et sa quête de Grands Chelems supplémentaires.

« Il a le poten­tiel pour remporter plusieurs titres du Grand Chelem, et à 29 ans, il est égale­ment à l’âge idéal pour le concré­tiser dans les deux ou trois prochaines années. Le conseil que je lui donne­rais à 29 ans est le suivant : ‘Gagne tout ce que tu peux, car à un moment donné, ton heure sera passée’. Ça ne s’arrête pas après le premier titre du Grand Chelem. Il s’agit des nouveaux objec­tifs qu’il doit se fixer. Deviendra‐t‐il un deuxième Dominic Thiem et ne remportera‐t‐il « que » un seul Grand Chelem ? Il a les qualités pour aller plus loin – voire pour devenir numéro un mondial –, car il joue à un niveau constant depuis de nombreux mois. »