Le consultant d’Eurosport, mais aussi ex-champion, Boris Becker s’est exprimé au sujet d’Andy Murray. Selon Boum Boum, il faut être patient : « Je pense qu’il y a un soupir de soulagement qu’il soit en bonne forme physique et qu’il joue du bon tennis.

De toute évidence, à New York, avec des matchs en cinq sets, ce sera plus difficile. Heureusement Andy aura quelques jours pour se reposer. Le bonne nouvelle c’est qu’il est en forme et qui’l a très envie de jouer. Malgré tout, je pense qu’en ce moment, nous devons être patients avec Andy et voir ce qu’il se passe jour après jour. Quand il est en forme et en bonne santé, il est toujours un joueur de classe mondiale »