Boris a été inter­rogé par la Gazzetta sur la saison que construit Sinner depuis quelques semaines. Pour Boum Boum, tout a démarré après une défaite qui n’était pas prévue et qui fina­le­ment a piqué dans son orgueil Jannik Sinner.

« Jannik est un gars humble, ce n’est pas quel­qu’un qui va se vanter de combien il est bon et fort, mais si on se met à analyser ce qu’il a accompli ces dernières semaines en termes de perfor­mance, c’est quelque chose d’in­croyable. Je pense que perdre contre Djokovic au cinquième set à Melbourne a beau­coup agacé Jannik, il ne s’y atten­dait pas. La défaite à Doha contre Mensik a été certai­ne­ment plus facile à digérer. Il est allé à Indian Wells, où il n’avait jamais gagné, avec un poing dans la poche, il avait une grande envie de prouver que ce qui s’est passé à Melbourne était une exception »