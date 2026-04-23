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Boris Becker : « Ce qu’ac­com­plit main­te­nant Sinner est lié à une seule chose, sa défaite en Australie face à Djokovic »

Par
Laurent Trupiano
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Boris a été inter­rogé par la Gazzetta sur la saison que construit Sinner depuis quelques semaines. Pour Boum Boum, tout a démarré après une défaite qui n’était pas prévue et qui fina­le­ment a piqué dans son orgueil Jannik Sinner.

« Jannik est un gars humble, ce n’est pas quel­qu’un qui va se vanter de combien il est bon et fort, mais si on se met à analyser ce qu’il a accompli ces dernières semaines en termes de perfor­mance, c’est quelque chose d’in­croyable. Je pense que perdre contre Djokovic au cinquième set à Melbourne a beau­coup agacé Jannik, il ne s’y atten­dait pas. La défaite à Doha contre Mensik a été certai­ne­ment plus facile à digérer. Il est allé à Indian Wells, où il n’avait jamais gagné, avec un poing dans la poche, il avait une grande envie de prouver que ce qui s’est passé à Melbourne était une exception »

Publié le jeudi 23 avril 2026 à 12:14

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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