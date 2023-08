Alors qu’il s’ex­pri­mait sur le podcast d’Eurosport Allemagne, Boris Becker, après avoir souhaité que Novak Djokovic ne s’ar­rête jamais de jouer, est cette fois revenu sur la fameuse finale à Cincinnati entre son ancien joueur et Carlos Alcaraz. Une finale au cours de laquelle l’an­cien joueur alle­mand a tout parti­cu­liè­re­ment apprécié le coaching de Juan Carlos Ferrero.

« Ce que j’ai parti­cu­liè­re­ment apprécié chez Alcaraz, c’est son entraî­neur. Le coaching de Juan Carlos (Ferrero) pour son protégé était vrai­ment bon, Carlos écou­tait après chaque point. Selon la devise « l’en­traî­neur est‐il impor­tant ? », je pense que cette finale a répondu à cette ques­tion, et pour Novak, ses entraî­neurs se sont levés et l’ont soutenu haut et fort. Mais c’est ce que l’on veut voir, cette émotion pure et cette passion. Les deux joueurs ont donc laissé leur cœur sur le court. »