Lors de sa grande inter­view accordée à El Mundo, au cours de laquelle il a évoqué les compa­rai­sons entre Carlos Alcaraz et Rafael Nadal, l’an­cien numéro 1 mondial Boris Becker a comparé son époque avec celle du Big 3.

Question : « Ce furent des années fabu­leuses, où votre géné­ra­tion (Edberg, Wilander) a côtoyé la précé­dente (McEnroe, Lendl) et la suivante (Agassi, Sampras). Était‐ce l’âge d’or du tennis ? »

Boris Becker : « Je ne dirais pas cela par respect pour les autres, mais c’était certai­ne­ment l’une des meilleures périodes. Je pense que l’autre période qui me vient à l’es­prit est celle de Roger Federer, Novak Djokovic et Rafael Nadal. C’était la meilleure géné­ra­tion de l’his­toire car elle comp­tait les trois GOAT (grea­test of all time, les meilleurs de tous les temps), mais l’écart entre eux et les suivants était énorme, ils ne perdaient qu’entre eux. Nous étions dix au plus haut niveau. Certains diront aussi que ces trois‐là étaient telle­ment bons qu’ils faisaient paraître les autres moins bons qu’ils ne l’étaient [rires]. Quoi qu’il en soit, gagner un match de tennis est toujours diffi­cile. Extrêmement difficile. »