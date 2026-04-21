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Boris Becker choqué par Jannik Sinner : « Ce qu’il a fait récem­ment est incroyable. Il est sur une autre planète »

Par
Thomas S
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Lui aussi présent ce lundi soir à Madrid pour la céré­monie des Laureus récom­pen­sant les meilleurs spor­tifs de l’année, où Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka ont d’ailleurs été honorés, Boris Becker a été invité à s’ex­primer sur Jannik Sinner.

Vainqueur de trois Masters 1000 d’af­filée en 2026 (Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo) et immense favori pour l’Open de Madrid qui débute ce mercredi où Alcaraz a dû déclarer forfait, le numéro 1 mondial a été encensé par l’an­cien cham­pion allemand. 

« Sinner joue son meilleur tennis en ce moment. Je ne l’ai jamais vu aussi fort qu’actuellement. Gagner le Sunshine Double, puis revenir en Europe sur terre battue, gagner Monte‐Carlo sans prati­que­ment perdre un set, c’est incroyable. Donc il est au top et je pense que oui, il est possible qu’il gagne aussi à Madrid, surtout qu’Alcaraz est forfait. Il est sur une autre planète actuellement. »

Publié le mardi 21 avril 2026 à 15:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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