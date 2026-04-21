Lui aussi présent ce lundi soir à Madrid pour la cérémonie des Laureus récompensant les meilleurs sportifs de l’année, où Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka ont d’ailleurs été honorés, Boris Becker a été invité à s’exprimer sur Jannik Sinner.
Vainqueur de trois Masters 1000 d’affilée en 2026 (Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo) et immense favori pour l’Open de Madrid qui débute ce mercredi où Alcaraz a dû déclarer forfait, le numéro 1 mondial a été encensé par l’ancien champion allemand.
Boris Becker no ve rival para Sinner en este momento : « Nunca le he visto tan fuerte » pic.twitter.com/gi5Edarfvx— Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 20, 2026
« Sinner joue son meilleur tennis en ce moment. Je ne l’ai jamais vu aussi fort qu’actuellement. Gagner le Sunshine Double, puis revenir en Europe sur terre battue, gagner Monte‐Carlo sans pratiquement perdre un set, c’est incroyable. Donc il est au top et je pense que oui, il est possible qu’il gagne aussi à Madrid, surtout qu’Alcaraz est forfait. Il est sur une autre planète actuellement. »
Publié le mardi 21 avril 2026 à 15:40