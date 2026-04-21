Lui aussi présent ce lundi soir à Madrid pour la céré­monie des Laureus récom­pen­sant les meilleurs spor­tifs de l’année, où Carlos Alcaraz et Aryna Sabalenka ont d’ailleurs été honorés, Boris Becker a été invité à s’ex­primer sur Jannik Sinner.

Vainqueur de trois Masters 1000 d’af­filée en 2026 (Indian Wells, Miami, Monte‐Carlo) et immense favori pour l’Open de Madrid qui débute ce mercredi où Alcaraz a dû déclarer forfait, le numéro 1 mondial a été encensé par l’an­cien cham­pion allemand.

Boris Becker no ve rival para Sinner en este momento : « Nunca le he visto tan fuerte » pic.twitter.com/gi5Edarfvx — Eurosport.es (@Eurosport_ES) April 20, 2026

« Sinner joue son meilleur tennis en ce moment. Je ne l’ai jamais vu aussi fort qu’actuellement. Gagner le Sunshine Double, puis revenir en Europe sur terre battue, gagner Monte‐Carlo sans prati­que­ment perdre un set, c’est incroyable. Donc il est au top et je pense que oui, il est possible qu’il gagne aussi à Madrid, surtout qu’Alcaraz est forfait. Il est sur une autre planète actuellement. »