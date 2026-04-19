Présent à Madrid pour les trophées Laureus des meilleurs sportifs de l’année 2025 et dont la cérémonie aura lieu ce lundi 20 avril, Boris Becker a été interrogé par la presse sur différents sujets liés à l’actualité du tennis.
Notamment questionné sur la domination actuelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner et sur les joueurs capables de rivaliser avec eux, le plus jeune vainqueur masculin de l’histoire de Wimbledon a cité trois noms, dont celui d’Arthur Fils.
« Je suis particulièrement attentif aux jeunes joueurs. J’apprécie vraiment le retour d’Arthur Fils, après sa longue blessure l’an dernier. J’aime sa façon de jouer cette année. Finale à Doha, demi‐finale à Miami. À 21 ans, s’il reste en bonne forme physique, je pense qu’il peut rivaliser avec Alcaraz et Sinner pour un titre du Grand Chelem à l’avenir. Il lui suffit d’éviter d’autres blessures et de continuer sur sa lancée. J’apprécie beaucoup Learner Tien, qui a 20 ans et progresse très rapidement. Le fait que Michael Chang ait accepté de l’entraîner est très significatif. Avec lui, il progressera encore davantage. Et puis il y a aussi Joao Fonseca, bien sûr. Il a fait de bons tournois, mais je pense que son avenir est encore plus prometteur. Tous ces joueurs doivent encore perfectionner leur jeu. Ils doivent être présents quand cela compte vraiment. Pas seulement à l’entraînement ou en quarts de finale de chaque tournoi. Ils doivent être présents en demi‐finales des grands tournois. C’est là que Sinner et Alcaraz sont les plus forts. »
Publié le dimanche 19 avril 2026 à 13:13