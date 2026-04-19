Présent à Madrid pour les trophées Laureus des meilleurs spor­tifs de l’année 2025 et dont la céré­monie aura lieu ce lundi 20 avril, Boris Becker a été inter­rogé par la presse sur diffé­rents sujets liés à l’ac­tua­lité du tennis.

Notamment ques­tionné sur la domi­na­tion actuelle de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner et sur les joueurs capables de riva­liser avec eux, le plus jeune vain­queur masculin de l’his­toire de Wimbledon a cité trois noms, dont celui d’Arthur Fils.

« Je suis parti­cu­liè­re­ment attentif aux jeunes joueurs. J’apprécie vrai­ment le retour d’Arthur Fils, après sa longue bles­sure l’an dernier. J’aime sa façon de jouer cette année. Finale à Doha, demi‐finale à Miami. À 21 ans, s’il reste en bonne forme physique, je pense qu’il peut riva­liser avec Alcaraz et Sinner pour un titre du Grand Chelem à l’avenir. Il lui suffit d’éviter d’autres bles­sures et de conti­nuer sur sa lancée. J’apprécie beau­coup Learner Tien, qui a 20 ans et progresse très rapi­de­ment. Le fait que Michael Chang ait accepté de l’en­traîner est très signi­fi­catif. Avec lui, il progres­sera encore davan­tage. Et puis il y a aussi Joao Fonseca, bien sûr. Il a fait de bons tour­nois, mais je pense que son avenir est encore plus promet­teur. Tous ces joueurs doivent encore perfec­tionner leur jeu. Ils doivent être présents quand cela compte vrai­ment. Pas seule­ment à l’en­traî­ne­ment ou en quarts de finale de chaque tournoi. Ils doivent être présents en demi‐finales des grands tour­nois. C’est là que Sinner et Alcaraz sont les plus forts. »