Boris Becker connaît très bien Novak Djokovic pour l’avoir entraîné de 2014 à 2016.

L’Allemand, inter­rogé par le Guardian sur diffé­rents sujets à quelques jours du début de Roland‐Garros, est notam­ment revenu sur la person­na­lité du joueur serbe qui n’est pas du tout la même lors­qu’il n’est plus au travail.

« C’est en fait un homme très sociable et très mondain. Parfois, il ressemble un peu à une machine de tennis, mais quand il ne travaille pas, il est très char­mant. Vous pouvez lui parler d’af­faires, de poli­tique, de musique, et c’est un type bien. C’est aussi un vrai histo­rien du tennis. Il comprend qui était là avant et il veut marquer les esprits. Ce qu’il a fait. Alors c’est un perfec­tion­niste, comme toutes les super­stars. Il veut jouer le match parfait, ce qui dans son cas s’est proba­ble­ment produit une ou deux fois. »