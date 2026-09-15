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Boris Becker en est convaincu : « Je pense que Zverev sera numéro un mondial avant ce moment là »

Par
Jean Muller
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La fin de saison s’an­nonce palpi­tante pour les fans de la petite balle jaune. Fort de son sacre à l’US Open, Alexander Zverev a consi­dé­ra­ble­ment réduit l’écart au clas­se­ment ATP avec Jannik Sinner. Seulement 1 810 unités séparent les deux joueurs. 

L’Allemand a une vraie carte à jouer, d’au­tant que l’ac­tuel numéro un mondial sera sous pres­sion dans la dernière ligne droite, avec 3 550 points à défendre. La situa­tion invite Boris Becker à l’optimisme. 

Depuis son compte Twitter, « Boum‐Boum » estime que son compa­triote aura réussi à ravir le trône du quin­tuple cham­pion en Grand Chelem avant le tournoi des maîtres de Turin (du 15 au 22 novembre).

« Je pense que Sascha va prendre la place d’ici les ATP Finals de Turin… »

Publié le mardi 15 septembre 2026 à 11:20

A propos de l’auteur

Jean Muller

Jean Muller est un passionné de tennis depuis sa tendre enfance. Il a appris son métier de jour­na­liste en tant que pigiste pour divers médias de presse écrite, presse régio­nale et presse natio­nale, sites internet de sports. Il a intégré la rédactio, de Welovetennis.fr et Welovetennis Magazine en 2020.

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