La fin de saison s’an­nonce palpi­tante pour les fans de la petite balle jaune. Fort de son sacre à l’US Open, Alexander Zverev a consi­dé­ra­ble­ment réduit l’écart au clas­se­ment ATP avec Jannik Sinner. Seulement 1 810 unités séparent les deux joueurs.

L’Allemand a une vraie carte à jouer, d’au­tant que l’ac­tuel numéro un mondial sera sous pres­sion dans la dernière ligne droite, avec 3 550 points à défendre. La situa­tion invite Boris Becker à l’optimisme.

Depuis son compte Twitter, « Boum‐Boum » estime que son compa­triote aura réussi à ravir le trône du quin­tuple cham­pion en Grand Chelem avant le tournoi des maîtres de Turin (du 15 au 22 novembre).

Think Sascha is gonna take it by the time Turin comes along …. https://t.co/y8z0w6DoO0 — Boris Becker (@TheBorisBecker) September 13, 2026

« Je pense que Sascha va prendre la place d’ici les ATP Finals de Turin… »

