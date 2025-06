Avec cinq titres en Grand Chelems dans la besace, Carlos Alcaraz est évidem­ment une, si ce n’est la première attrac­tion du circuit ATP. Les louanges tres­sées par les spécia­listes sont plus que méri­tées. Seulement, Boris Becker est peut‐être allé un peu trop loin.

Interrogé en marge de l’ATP 250 de Stuttgart, « Boum‐Boum » a tout simple­ment désigné le Murcien comme le plus grand joueur de l’his­toire de notre sport. À 22 ans, les accom­plis­se­ments de Carlitos forcent le respect, mais une telle sortie est sans doute préma­turée. La route est encore longue pour détrôner le Big 3.

« La varia­tion, avec la puis­sance, avec le toucher de balle, je ne connais aucun joueur dans l’his­toire du tennis qui possède cette combi­naison. Le meilleur joueur de tous les temps. Il a toujours une septième vitesse. Quand on le solli­cite, quand on le titille, quand on le motive, il trouve un autre niveau qu’aucun joueur au monde n’a. Pour moi, c’est un génie », a commenté le sextuple lauréat en Grand Chelem, dans des propos relayés par Tennisnet.