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Boris Becker : « Enfin une bonne nouvelle pour Carlos Alcaraz »

Par
Thomas S
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Tennis - Monte Carlo Rolex Masters 2026 - ATP - 05/04/2026 -

Quelques jours après avoir fait part d’un certain pessi­misme concer­nant la bles­sure au poignet de Carlos Alcaraz suite à quelques vidéos diffu­sées par ce dernier où on pouvait le voir s’en­traîner de manière extrê­me­ment prudente, Boris Becker a fina­le­ment revu ses espoirs à la hausse.

Alors que le journal espa­gnol, Le Verdad, a récem­ment révélé que le cham­pions espa­gnol serait complè­te­ment guéri et qu’il devrait norma­le­ment effec­tuer son grand retour à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Cincinnati, l’an­cien cham­pion alle­mand a envoyé un message positif via son compte Twitter. 

« Enfin une bonne nouvelle concer­nant la bles­sure d’Alcaraz ! Espérons qu’il sera de retour pour Cincinnati et l’US Open… on croise les doigts ! »

Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 16:16

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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