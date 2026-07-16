Quelques jours après avoir fait part d’un certain pessi­misme concer­nant la bles­sure au poignet de Carlos Alcaraz suite à quelques vidéos diffu­sées par ce dernier où on pouvait le voir s’en­traîner de manière extrê­me­ment prudente, Boris Becker a fina­le­ment revu ses espoirs à la hausse.

Alors que le journal espa­gnol, Le Verdad, a récem­ment révélé que le cham­pions espa­gnol serait complè­te­ment guéri et qu’il devrait norma­le­ment effec­tuer son grand retour à l’oc­ca­sion du Masters 1000 de Cincinnati, l’an­cien cham­pion alle­mand a envoyé un message positif via son compte Twitter.

Finally some good news regar­ding the injury of Alcaraz !

Hopefully he will be back for Cincinnati & USOpen …fingers crossed ! https://t.co/xXKc5ke1Kx — Boris Becker (@TheBorisBecker) July 15, 2026

« Enfin une bonne nouvelle concer­nant la bles­sure d’Alcaraz ! Espérons qu’il sera de retour pour Cincinnati et l’US Open… on croise les doigts ! »