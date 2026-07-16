Quelques jours après avoir fait part d’un certain pessimisme concernant la blessure au poignet de Carlos Alcaraz suite à quelques vidéos diffusées par ce dernier où on pouvait le voir s’entraîner de manière extrêmement prudente, Boris Becker a finalement revu ses espoirs à la hausse.
Alors que le journal espagnol, Le Verdad, a récemment révélé que le champions espagnol serait complètement guéri et qu’il devrait normalement effectuer son grand retour à l’occasion du Masters 1000 de Cincinnati, l’ancien champion allemand a envoyé un message positif via son compte Twitter.
Finally some good news regarding the injury of Alcaraz !— Boris Becker (@TheBorisBecker) July 15, 2026
Hopefully he will be back for Cincinnati & USOpen …fingers crossed ! https://t.co/xXKc5ke1Kx
« Enfin une bonne nouvelle concernant la blessure d’Alcaraz ! Espérons qu’il sera de retour pour Cincinnati et l’US Open… on croise les doigts ! »
Publié le jeudi 16 juillet 2026 à 16:16