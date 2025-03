Dans le podcast tennis de Petkovic, Boris Becker est revenu sur l’at­taque en règle menée par la PTPA contre l’ATP notamment.

Parlant de son direc­teur, Boum Boum a lâché la sulfa­teuse : « Je ne recon­naî­trais même pas cet homme. Et il dit que mon tennis bien‐aimé est « brisé » ? « Que pense faire cet homme ? ». Je ne comprends pas le fonde­ment, le langage et la manière de cette attaque judi­ciaie. En plus, selon moi, la PTPA n’est pas légi­time, c’est une sorte de syndicat de joueurs, mais tous les joueurs ne sont pas repré­sentés, je trouve cela discutable ! »