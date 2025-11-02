Boris Becker a accordé une interview au quotidien italien, Corriere Della Sera, dans laquelle il évoque la piste Jannik Sinner puisque l’un de ses deux coachs, Daren Cahill, est censé partir à la fin de la saison. Et l’ancien champion allemand a tenu à évacuer les rumeurs.
« Darren n’arrêtera pas. Quant à moi, j’étais convaincu que Jannik pouvait devenir le plus fort. À l’époque, il devait améliorer son service et son jeu de jambes mais il était unique, mentalement c’était déjà un prodige. Aujourd’hui, je suis dans une autre phase de la vie, la famille s’agrandit, j’ai un nouveau business. Je ne veux pas passer autant de temps sur la route et peut‐être que le rôle de coach commence à me peser. »
Publié le dimanche 2 novembre 2025 à 12:12