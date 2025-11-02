Boris Becker a accordé une inter­view au quoti­dien italien, Corriere Della Sera, dans laquelle il évoque la piste Jannik Sinner puisque l’un de ses deux coachs, Daren Cahill, est censé partir à la fin de la saison. Et l’an­cien cham­pion alle­mand a tenu à évacuer les rumeurs.

« Darren n’arrêtera pas. Quant à moi, j’étais convaincu que Jannik pouvait devenir le plus fort. À l’époque, il devait améliorer son service et son jeu de jambes mais il était unique, menta­le­ment c’était déjà un prodige. Aujourd’hui, je suis dans une autre phase de la vie, la famille s’agrandit, j’ai un nouveau busi­ness. Je ne veux pas passer autant de temps sur la route et peut‐être que le rôle de coach commence à me peser. »