Boris Becker est déci­dé­ment bien inquiet. Après ses doutes sur la capa­cité de Roger Federer a revenir au plus haut niveau, « Boum‐Boum » a évoqué le cas Rafael Nadal suite au forfait de ce dernier pour le reste de la saison à cause d’une bles­sure au pied. S’il estime que cette pause lui fera forcé­ment du bien, l’Allemand est malgré tout très inquiet pour l’avenir et la santé du Majorquin qui a célébré ses 35 ans le 3 juin dernier.

« Il faut s’in­quiéter pour la santé de Rafael Nadal. C’est un joueur très physique et il doit s’en­traîner énor­mé­ment. Les matchs, même s’ils sont souvent gagnés en deux sets, durent toujours une heure et demie ou deux heures parce que les échanges sont très longs. C’est pour­quoi il atteint toujours ses limites physiques. Et s’il ne fait qu’un pas de moins ou qu’il ne peut pas courir vingt fois de gauche à droite, alors il ne se sent pas assez fort. Le temps ne s’ar­rête pas pour lui. Il a besoin de cette pause, elle lui fera du bien. »