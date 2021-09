Boris Becker commence à en avoir ras la casquette du trai­te­ment réservé à Novak Djokovic.

S’exprimant dans un podcast sur Eurosport Allemagne, l’an­cien coach du Serbe a tenu mettre en pers­pec­tive les critiques visant Nole comparé à ses deux grands rivaux que sont Rafael Nadal et Roger Federer.

« Le public et les médias doivent s’ha­bi­tuer qu’il n’y a pas seule­ment deux mais bien trois joueurs qui ont de grandes qualités en tant que joueurs et personnes. Et il n’est pas accep­table que Djokovic soit toujours le méchant et Nadal et Federer toujours les gentils. C’est injuste. Novak défend souvent les autres joueurs, c’est souvent balayé sous le tapis et personne ne veut vrai­ment le remar­quer. Il y a un autre côté très sympa­thique. J’espère pour lui et sa famille qu’il sera enfin traité un peu plus équi­ta­ble­ment qu’il ne l’a été jusqu’à présent. »