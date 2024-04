Présent ce dimanche en confé­rence de presse avant la céré­monie des Laureus World Sports Awards 2024 qui aura lieu ce lundi, Boris Becker a été inter­rogé sur Jannik Sinner et son impres­sion­nante progres­sion. L’ancien cham­pion alle­mand en a profité pour faire une petite blague capillaire.

« Évidemment, j’aime beau­coup Jannik Sinner, car les roux doivent se serrer les coudes (rires). Quand je vois Jannik, je vois une version plus jeune de moi‐même, j’aime son équi­libre, j’aime son atti­tude mentale, qu’il gagne ou qu’il perde. Il déve­loppe beau­coup plus de puis­sance que l’année dernière, son instinct de compé­ti­tion est inégalé en ce moment et c’est pour­quoi il est tête de série numéro 1 à Madrid et c’est pour­quoi ce contraste dans le tennis est si excitant. »