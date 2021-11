Consultant pour Eurosport en Allemagne, Boris Becker a forcé­ment suivi de près le nouveau sacre de son compa­triote Alexander Zverev sur le Masters disputé à Turin. Désormais, Boris aime­rait le voir soulever un titre du Grand Chelem.

« Certes, un titre ATP Finals est un moment fort de la carrière – il l’a remporté deux fois – et la victoire aux Jeux olym­piques était certai­ne­ment unique, mais le prochain grand triomphe doit être une victoire dans un tournoi du Grand Chelem. C’est alors que l’on se rapproche de son rêve », a déclaré ‘Boum‐Boum’ avant de revenir sur leur deux palmarès. Becker ayant gagné 49 titres en carrière contre pour l’ins­tant 19 pour Sascha.

« J’aimerais qu’il devienne le joueur de tennis alle­mand le plus titré de tous les temps. Nous aurions alors beau­coup à fêter et le tennis connaî­trait un nouvel essor en Allemagne. Nous serions tous gagnants. Je suis son plus grand fan et j’es­père qu’il y arrivera. »