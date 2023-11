Auteur d’une fin de saison toni­truante terminée avec une magni­fique victoire en Coupe Davis avec l’Italie, Jannik Sinner a clai­re­ment changé de statut sur le court en 2023 tout en restant sympa­thique et naturel en dehors.

C’est le point sur lequel Boris Becker a tenu à insister lors de son récent passage sur le podcast d’Eurosport Allemagne.

« Il a toujours été dange­reux, mais il a désor­mais une certaine régu­la­rité et une atti­tude détendue sur le terrain, qui lui permettent de rester fidèle à sa ligne et de bien jouer même dans les phases critiques. Il faut que ce soit pour atteindre les demi‐finales ou la finale d’un tournoi du Grand Chelem et peut‐être même le gagner. C’est un garçon réservé, poli et bien élevé. Où cela existe‐t‐il ? C’est une super­star et pour­tant un athlète détendu, réservé et incroya­ble­ment sympathique. »