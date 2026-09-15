La fin de saison s’annonce palpitante pour les fans de la petite balle jaune. Fort de son sacre à l’US Open, Alexander Zverev a considérablement réduit l’écart au classement ATP avec Jannik Sinner. Seulement 1 810 unités séparent les deux joueurs.
L’Allemand a une vraie carte à jouer, d’autant que l’actuel numéro un mondial sera sous pression dans la dernière ligne droite, avec 3 550 points à défendre. La situation invite Boris Becker à l’optimisme.
Depuis son compte Twitter, « Boum‐Boum » estime que son compatriote aura réussi à ravir le trône du quintuple champion en Grand Chelem avant le tournoi des maîtres de Turin (du 15 au 22 novembre).
Think Sascha is gonna take it by the time Turin comes along …. https://t.co/y8z0w6DoO0— Boris Becker (@TheBorisBecker) September 13, 2026
« Je pense que Sascha va prendre la place d’ici les ATP Finals de Turin… »
Publié le mardi 15 septembre 2026 à 11:20