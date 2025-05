Interrogé par le média anglais The Independant, Boris Becker s’est exprimé assez libre­ment au sujet de la fin de la colla­bo­ra­tion entre Murray et Djokovic.

« J’ai trouvé Melbourne très réussi. J’étais content de revoir Andy à l’œuvre dans le coin de Novak. J’aurais vrai­ment aimé les voir tous les deux à Wimbledon, en fait. Je suis un peu à court de mots pour comprendre pour­quoi ils se sont séparés juste avant le deuxième Grand Chelem. J’ai toujours pensé que leur colla­bo­ra­tion était avant tout centrée sur les tour­nois du Grand Chelem et j’ai pensé que la campagne à Melbourne s’était très bien déroulée. Je ne connais pas les raisons exactes mais je sais que Novak est intel­li­gent, il sait ce qu’il fait. Je pensais vrai­ment que cette rela­tion dure­rait au moins jusqu’à Wimbledon, mais je me suis trompé. Il ne faut jamais sous‐estimer Novak Djokovic, c’est toujours un compé­ti­teur très féroce, il a toujours quelque chose dans sa manche. Le défi pour Novak est de trouver quelqu’un pour qui il a du respect, de qui il peut apprendre quelque chose. C’est très diffi­cile parce qu’il est telle­ment effi­cace et compé­tent, il a fait tout ce qu’il y a à faire dans le tennis et c’est là toute sa difficulté. »