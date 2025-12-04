Récemment invitée d’une émission de télévision espagnole, la Revuelta, Boris Becker a été interrogé sur de nombreux sujet et notamment sur Rafael Nadal. Et l’ancien champion allemand en a profité pour raconter une petite anecdote.
« Toni m’a demandé ce que je pensais de Nadal à 14 ans, car il est droitier, mais jouait de la main gauche. Mais à l’époque, Rafa frappait ses coups avec les deux mains, et j’ai dit à Toni que ce n’était pas une bonne idée, que le mieux était qu’il n’utilise qu’une seule main pour le coup droit. Regardez, ça a bien marché pour eux (rires). Mais Rafa a aussi certains mérites. »
Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 14:44