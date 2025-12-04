AccueilATPBoris Becker : "Lorsque Rafael Nadal avait 14 ans, Toni m'a demandé...
Boris Becker : « Lorsque Rafael Nadal avait 14 ans, Toni m’a demandé une chose. Je lui ai dit que ce n’était pas une bonne idée »

Thomas S
Par Thomas S

Récemment invitée d’une émis­sion de télé­vi­sion espa­gnole, la Revuelta, Boris Becker a été inter­rogé sur de nombreux sujet et notam­ment sur Rafael Nadal. Et l’an­cien cham­pion alle­mand en a profité pour raconter une petite anecdote. 

« Toni m’a demandé ce que je pensais de Nadal à 14 ans, car il est droi­tier, mais jouait de la main gauche. Mais à l’époque, Rafa frap­pait ses coups avec les deux mains, et j’ai dit à Toni que ce n’était pas une bonne idée, que le mieux était qu’il n’uti­lise qu’une seule main pour le coup droit. Regardez, ça a bien marché pour eux (rires). Mais Rafa a aussi certains mérites. »

Publié le jeudi 4 décembre 2025 à 14:44

