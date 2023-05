Au cours d’un long et inter­es­sant entre­tien sur le podcast d’Eurosport Allemagne, Boris Becker a passé en revue l’ac­tua­lité récente du circuit. Forcément inter­rogé sur Carlos Alcaraz, l’an­cien numéro 1 mondial s’est montré impres­sionné par la faculté de l’Espagnol à tenir l’échange.

« Il joue au tennis d’une manière diffé­rente. Ce qui m’im­pres­sionne le plus, c’est son style de jeu puis­sant. Nous avons l’ha­bi­tude de dire que celui qui ose parti­ciper à un rallye contre Nadal et Djokovic a perdu. Mais Alcaraz a encore plus de punch et d’ef­fets dans ses coups. C’est pour­quoi il est en train de réécrire l’his­toire du tennis. Il est déjà diffi­cile d’en­trer sur le circuit et de gagner ses premiers tour­nois, mais j’ai été surpris de voir qu’a­près un hiver marqué par les bles­sures, il a continué à jouer au tennis exac­te­ment comme il l’avait laissé, en réali­sant des perfor­mances de classe mondiale. Pour moi, c’est un signe qu’il va rester sur le circuit, que c’est un joueur qui peut et va conti­nuer à gagner de grands tour­nois. S’il reste en bonne santé, il sera un candidat pour gagner des tour­nois du Grand Chelem pendant les dix prochaines années. »