Présent ce mardi à Madrid pour la révélation des sportifs nominés pour les trophées Laureus du sport 2026, dont font partie Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Boris Becker a été interrogé sur la domination des deux champions, vainqueurs des neufs derniers tournois du Grand Chelem.
Et après avoir prévenu tout le monde concernant l’actuelle forme de l’Espagnol, l’ancien champion allemand s’est réjoui d’avoir deux joueurs de ce calibre après une ère aussi riche que celle du Big 3.
« C’est une bonne chose pour eux, mais une mauvaise chose pour les autres. Nous pensions qu’après l’ère Nadal, Federer et Djokovic, nous n’aurions plus de superstar, mais nous en avons deux aujourd’hui. Le tennis est plus populaire que jamais et vous avez deux personnalités différentes. L’Espagne a beaucoup de chance car elle a eu Nadal pendant 20 ans et elle a maintenant Alcaraz, qui est un joueur émotionnel et charismatique. Et en face, un joueur plus froid comme Jannik Sinner, qui est tout le contraire de lui, mais ils sont tous les deux très bons et cette compétition entre eux va durer des années. »
Publié le mercredi 4 mars 2026 à 17:40