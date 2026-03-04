Présent ce mardi à Madrid pour la révé­la­tion des spor­tifs nominés pour les trophées Laureus du sport 2026, dont font partie Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, Boris Becker a été inter­rogé sur la domi­na­tion des deux cham­pions, vain­queurs des neufs derniers tour­nois du Grand Chelem.

Et après avoir prévenu tout le monde concer­nant l’ac­tuelle forme de l’Espagnol, l’an­cien cham­pion alle­mand s’est réjoui d’avoir deux joueurs de ce calibre après une ère aussi riche que celle du Big 3.

« C’est une bonne chose pour eux, mais une mauvaise chose pour les autres. Nous pensions qu’a­près l’ère Nadal, Federer et Djokovic, nous n’au­rions plus de super­star, mais nous en avons deux aujourd’hui. Le tennis est plus popu­laire que jamais et vous avez deux person­na­lités diffé­rentes. L’Espagne a beau­coup de chance car elle a eu Nadal pendant 20 ans et elle a main­te­nant Alcaraz, qui est un joueur émotionnel et charis­ma­tique. Et en face, un joueur plus froid comme Jannik Sinner, qui est tout le contraire de lui, mais ils sont tous les deux très bons et cette compé­ti­tion entre eux va durer des années. »