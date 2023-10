Quelques heures après avoir offi­cia­lisé sa nouvelle colla­bo­ra­tion avec Holger Rune en tant qu’en­traî­neur prin­cipal du Danois, Boris Becker, sept ans après sa dernière expé­rience de coach avec Novak Djokovic, a dévoilé dans un podcast sur Eurosport ses première impressions.

« Pour moi, il s’agit de comprendre quelle est la moti­va­tion d’Holger et la raison pour laquelle il va en Chine, par exemple. Est‐ce simple­ment pour gagner le premier tour ou le tournoi, ou est‐ce pour engranger des points de clas­se­ment ? C’est quelque chose qui doit être discuté et l’ob­jectif doit être clair. J’ai quelques idées sur ce qui peut être amélioré. Cela commence par l’attitude, la menta­lité, la psycho­logie. Et j’ai une petite idée à ce sujet (…) Être entraî­neur de tennis, c’est toujours être aussi psycho­logue du tennis. Les envies, les soucis… Tout cela a un impact sur les perfor­mances à l’en­traî­ne­ment. Je dois connaître ces données (…) Ce serait une connerie de prétendre qu’Holger deviendra numéro un ou rempor­tera Roland‐Garros. Le fait est qu’il est l’un des meilleurs jeunes joueurs du monde. »