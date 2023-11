Boris Becker est l’in­vité de l’Equipe Magazine qui sort demain. Comme à son habi­tude, Boum Boum lâche quelques bombes. Il revient sur sa vie en prison, celle de coach et aussi sur le moment décisif que vit en ce moment le tennis professionnel.

« La période que nous avons connue avec cette riva­lité Federer‐Nadal‐Djokovic restera unique. Et ne se repro­duira pas. Personne ne gagnera plus jamais plus de vingt Grands Chelems dans sa carrière. Mais il y a des jeunes de carac­tère, promet­teurs, on doit leur donner du temps. Ils doivent se déve­lopper et devenir des hommes à respon­sa­bi­lité. Je ne suis pas inquiet pour eux. Rappelez‐vous, quand on disait qu’Agassi et Sampras étaient au top, on pensait que rien de plus fort n’ar­ri­ve­rait derrière. Quand j’ai débuté, on disait pareil pour Borg et McEnroe, et puis je suis arrivé, avec Lendl, Edberg… Il y aura toujours des succes­seurs mais à cause de Roger, de Novak et de Rafa, la barre sera très haute »