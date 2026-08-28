Absent depuis avril en raison d’une blessure au poignet droit, Carlos Alcaraz fera son grand retour à la compétition lors de l’US Open (du 30 août au 13 septembre), où il est tenant du titre.
Près de quatre mois et demi après son dernier match, l’Espagnol a donc choisi de reprendre directement par un Grand Chelem, le dernier de la saison.
Dans le dernier épisode du podcast qu’il co‐anime avec Andrea Petkovic, et dont les propos sont relayés par OA Sport, l’ancien numéro 1 mondial Boris Becker n’a pas voulu considérer Alcaraz comme le « grand favori » du tournoi, malgré le forfait de Jannik Sinner.
« Quel autre choix avait‐il ? À un moment donné, il doit bien se jeter à nouveau dans la mêlée. Jouer en cinq sets, surtout avec la chaleur new‐yorkaise et sur du dur, n’est certainement pas l’idéal pour un retour. Pour moi, il n’est pas le grand favori. Ce serait déjà un énorme succès pour lui de parvenir à atteindre la deuxième semaine. Il aurait remporté trois matchs au meilleur des cinq sets cinq sets et pourrait dire que son poignet a tenu le coup. »
Publié le vendredi 28 août 2026 à 16:55