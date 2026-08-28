Accueil ATP

Boris Becker : « Pour moi, Carlos Alcaraz n’est pas le grand favori. Ce serait déjà un énorme succès pour lui de parvenir à atteindre la deuxième semaine »

Par
Baptiste Mulatier
-
173

Absent depuis avril en raison d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz fera son grand retour à la compé­ti­tion lors de l’US Open (du 30 août au 13 septembre), où il est tenant du titre. 

Près de quatre mois et demi après son dernier match, l’Espagnol a donc choisi de reprendre direc­te­ment par un Grand Chelem, le dernier de la saison.

Dans le dernier épisode du podcast qu’il co‐anime avec Andrea Petkovic, et dont les propos sont relayés par OA Sport, l’an­cien numéro 1 mondial Boris Becker n’a pas voulu consi­dérer Alcaraz comme le « grand favori » du tournoi, malgré le forfait de Jannik Sinner. 

« Quel autre choix avait‐il ? À un moment donné, il doit bien se jeter à nouveau dans la mêlée. Jouer en cinq sets, surtout avec la chaleur new‐yorkaise et sur du dur, n’est certai­ne­ment pas l’idéal pour un retour. Pour moi, il n’est pas le grand favori. Ce serait déjà un énorme succès pour lui de parvenir à atteindre la deuxième semaine. Il aurait remporté trois matchs au meilleur des cinq sets cinq sets et pour­rait dire que son poignet a tenu le coup. »

Publié le vendredi 28 août 2026 à 16:55

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram X
© The Tennis Factory 2026 ♥