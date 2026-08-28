Absent depuis avril en raison d’une bles­sure au poignet droit, Carlos Alcaraz fera son grand retour à la compé­ti­tion lors de l’US Open (du 30 août au 13 septembre), où il est tenant du titre.

Près de quatre mois et demi après son dernier match, l’Espagnol a donc choisi de reprendre direc­te­ment par un Grand Chelem, le dernier de la saison.

Dans le dernier épisode du podcast qu’il co‐anime avec Andrea Petkovic, et dont les propos sont relayés par OA Sport, l’an­cien numéro 1 mondial Boris Becker n’a pas voulu consi­dérer Alcaraz comme le « grand favori » du tournoi, malgré le forfait de Jannik Sinner.

« Quel autre choix avait‐il ? À un moment donné, il doit bien se jeter à nouveau dans la mêlée. Jouer en cinq sets, surtout avec la chaleur new‐yorkaise et sur du dur, n’est certai­ne­ment pas l’idéal pour un retour. Pour moi, il n’est pas le grand favori. Ce serait déjà un énorme succès pour lui de parvenir à atteindre la deuxième semaine. Il aurait remporté trois matchs au meilleur des cinq sets cinq sets et pour­rait dire que son poignet a tenu le coup. »