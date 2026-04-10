Récemment interrogé par nos confrères de L’Équipe à l’occasion de l’annonce des nominés pour les trophées du sport, Laureus Awards, Boris Becker n’a pas manqué d’évoquer son ancien joueur, Novak Djokovic, avec qui il a remporté six tournois du Grand Chelem.
L’ancien champion allemand, qui aimerait bien voir plusieurs joueurs venir contester la domination de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, a tenu à mettre tout le monde en garde concernant l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.
« Laissez‐moi dire l’admiration et le respect que j’ai pour ce que font Alcaraz et Sinner, qui viennent de se partager neuf Grands Chelems. Et Carlos n’a que 22 ans et Jannik, 24. Mais, d’un autre côté, je veux absolument voir d’autres joueurs venir les perturber. Je pense à Zverev. Il a servi pour le match en demi‐finales de l’Open d’Australie face à Alcaraz. C’était très proche. Et il ne faut pas oublier Djokovic. Tant qu’il jouera, il ne faudra jamais l’oublier. Il évolue dans une sphère un peu particulière, avec son record de titres en Grand Chelem (24). Il était encore en finale à Melbourne. Vraiment, tant qu’il sera un joueur de tennis professionnel, il faudra compter avec lui. »
Publié le vendredi 10 avril 2026 à 10:40