Récemment inter­rogé par nos confrères de L’Équipe à l’oc­ca­sion de l’an­nonce des nominés pour les trophées du sport, Laureus Awards, Boris Becker n’a pas manqué d’évo­quer son ancien joueur, Novak Djokovic, avec qui il a remporté six tour­nois du Grand Chelem.

L’ancien cham­pion alle­mand, qui aime­rait bien voir plusieurs joueurs venir contester la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, a tenu à mettre tout le monde en garde concer­nant l’homme aux 24 titres du Grand Chelem.

« Laissez‐moi dire l’ad­mi­ra­tion et le respect que j’ai pour ce que font Alcaraz et Sinner, qui viennent de se partager neuf Grands Chelems. Et Carlos n’a que 22 ans et Jannik, 24. Mais, d’un autre côté, je veux abso­lu­ment voir d’autres joueurs venir les perturber. Je pense à Zverev. Il a servi pour le match en demi‐finales de l’Open d’Australie face à Alcaraz. C’était très proche. Et il ne faut pas oublier Djokovic. Tant qu’il jouera, il ne faudra jamais l’ou­blier. Il évolue dans une sphère un peu parti­cu­lière, avec son record de titres en Grand Chelem (24). Il était encore en finale à Melbourne. Vraiment, tant qu’il sera un joueur de tennis profes­sionnel, il faudra compter avec lui. »