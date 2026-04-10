Accueil ATP

Boris Becker prévient tout le monde à propos de Djokovic : « Novak évolue dans une sphère un peu parti­cu­lière avec son record. Mais tant qu’il sera un joueur de tennis profes­sionnel, il faudra vrai­ment compter avec lui »

Par
Thomas S
-
907

Récemment inter­rogé par nos confrères de L’Équipe à l’oc­ca­sion de l’an­nonce des nominés pour les trophées du sport, Laureus Awards, Boris Becker n’a pas manqué d’évo­quer son ancien joueur, Novak Djokovic, avec qui il a remporté six tour­nois du Grand Chelem.

L’ancien cham­pion alle­mand, qui aime­rait bien voir plusieurs joueurs venir contester la domi­na­tion de Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, a tenu à mettre tout le monde en garde concer­nant l’homme aux 24 titres du Grand Chelem. 

« Laissez‐moi dire l’ad­mi­ra­tion et le respect que j’ai pour ce que font Alcaraz et Sinner, qui viennent de se partager neuf Grands Chelems. Et Carlos n’a que 22 ans et Jannik, 24. Mais, d’un autre côté, je veux abso­lu­ment voir d’autres joueurs venir les perturber. Je pense à Zverev. Il a servi pour le match en demi‐finales de l’Open d’Australie face à Alcaraz. C’était très proche. Et il ne faut pas oublier Djokovic. Tant qu’il jouera, il ne faudra jamais l’ou­blier. Il évolue dans une sphère un peu parti­cu­lière, avec son record de titres en Grand Chelem (24). Il était encore en finale à Melbourne. Vraiment, tant qu’il sera un joueur de tennis profes­sionnel, il faudra compter avec lui. »

Publié le vendredi 10 avril 2026 à 10:40

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥