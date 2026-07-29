Boris Becker ne loupe pas une miette, ou presque, de ce qu’il se passe sur le circuit ATP.
Présent devant son téléviseur ce mardi soir pour assister au choc entre Arthur Fils et Rafael Jodar, au premier tour de l’ATP 500 de Washington, l’Allemand s’est montré impressionné par la prestation de l’Espagnol, vainqueur en deux sets (7−6, 6–3) d’un Français légèrement diminué physiquement.
Watched the match …Jodar even good on hard courts !— Boris Becker (@TheBorisBecker) July 28, 2026
The rest of the top guys must be aware now , this guy knows how to play the game !@ArthurFils little rusty still after bit of a break recently !@atptour https://t.co/Y3J4kjC5Pi
« J’ai regardé le match… Jodar est même bon sur dur ! Le reste des meilleurs joueurs vont devoir faire attention : ce gars‐là sait vraiment jouer ! Quand à Arthur Fils, il est encore un peu rouillé après sa récente pause ! », a analysé sur son compte Twitter le plus vainqueur masculin de l’histoire de Wimbledon.
Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 18:58