Boris Becker ne loupe pas une miette, ou presque, de ce qu’il se passe sur le circuit ATP.

Présent devant son télé­vi­seur ce mardi soir pour assister au choc entre Arthur Fils et Rafael Jodar, au premier tour de l’ATP 500 de Washington, l’Allemand s’est montré impres­sionné par la pres­ta­tion de l’Espagnol, vain­queur en deux sets (7−6, 6–3) d’un Français légè­re­ment diminué physiquement.

Watched the match …Jodar even good on hard courts !

The rest of the top guys must be aware now , this guy knows how to play the game !@ArthurFils little rusty still after bit of a break recently !@atptour https://t.co/Y3J4kjC5Pi — Boris Becker (@TheBorisBecker) July 28, 2026

« J’ai regardé le match… Jodar est même bon sur dur ! Le reste des meilleurs joueurs vont devoir faire atten­tion : ce gars‐là sait vrai­ment jouer ! Quand à Arthur Fils, il est encore un peu rouillé après sa récente pause ! », a analysé sur son compte Twitter le plus vain­queur masculin de l’his­toire de Wimbledon.