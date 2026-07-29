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Boris Becker prévient tout le monde sur le nouveau phéno­mène du circuit : « Les meilleurs joueurs vont devoir faire atten­tion. Ce gars‐là sait vrai­ment jouer ! »

Par
Thomas S
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501
Miami 2026 - USA - 21/03/2026

Boris Becker ne loupe pas une miette, ou presque, de ce qu’il se passe sur le circuit ATP.

Présent devant son télé­vi­seur ce mardi soir pour assister au choc entre Arthur Fils et Rafael Jodar, au premier tour de l’ATP 500 de Washington, l’Allemand s’est montré impres­sionné par la pres­ta­tion de l’Espagnol, vain­queur en deux sets (7−6, 6–3) d’un Français légè­re­ment diminué physiquement.

« J’ai regardé le match… Jodar est même bon sur dur ! Le reste des meilleurs joueurs vont devoir faire atten­tion : ce gars‐là sait vrai­ment jouer ! Quand à Arthur Fils, il est encore un peu rouillé après sa récente pause ! », a analysé sur son compte Twitter le plus vain­queur masculin de l’his­toire de Wimbledon. 

Publié le mercredi 29 juillet 2026 à 18:58

A propos de l’auteur

Thomas S

Préférant sacri­fier des après‐midis dehors avec les copains pour suivre Roland‐Garros à la TV, Thomas a toujours eu le désir de vivre de sa passion. C’est par l’écri­ture et le jour­na­lisme qu’il concré­tise son rêve en inté­grant la rédac­tion de We Love Tennis en avril 2017 en tant que pigiste, avant de devenir rédac­teur en chef en août 2021. Une aven­ture vouée à se pour­suivre aussi long­temps que possible.

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