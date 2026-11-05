« Son opinion ne m’intéresse pas. À chaque fois qu’il a dit quelque chose, c’est exac­te­ment le contraire qui s’est produit », a récem­ment déclaré Alexander Zverev au sujet de son illustre compa­triote, Boris Becker.

Des propos qui n’ont pas vrai­ment calmé ce dernier qui a expliqué, dans une récente inter­view à Spiegel, pour­quoi selon lui le nouveau numéro 1 mondial n’était pas parti­cu­liè­re­ment apprécié, notam­ment en Allemagne.

« Zverev est souvent brusque et sec lors de ses inter­views en alle­mand et pas vrai­ment aimable envers les jour­na­listes. De plus, ses parents sont russes ; il parle russe avec son équipe sur le court. Sur le plan poli­tique, il ne fait aucun commen­taire sur la guerre en Ukraine, ce que je comprends person­nel­le­ment, mais bien sûr, cela n’est pas bien perçu. S’il tient à être davan­tage respecté, voire aimé, notam­ment dans son pays natal, l’Allemagne, alors il doit faire quelque chose pour y remédier. »