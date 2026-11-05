« Son opinion ne m’intéresse pas. À chaque fois qu’il a dit quelque chose, c’est exactement le contraire qui s’est produit », a récemment déclaré Alexander Zverev au sujet de son illustre compatriote, Boris Becker.
Des propos qui n’ont pas vraiment calmé ce dernier qui a expliqué, dans une récente interview à Spiegel, pourquoi selon lui le nouveau numéro 1 mondial n’était pas particulièrement apprécié, notamment en Allemagne.
« Zverev est souvent brusque et sec lors de ses interviews en allemand et pas vraiment aimable envers les journalistes. De plus, ses parents sont russes ; il parle russe avec son équipe sur le court. Sur le plan politique, il ne fait aucun commentaire sur la guerre en Ukraine, ce que je comprends personnellement, mais bien sûr, cela n’est pas bien perçu. S’il tient à être davantage respecté, voire aimé, notamment dans son pays natal, l’Allemagne, alors il doit faire quelque chose pour y remédier. »
Publié le jeudi 5 novembre 2026 à 19:19