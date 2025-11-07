AccueilATPBoris Becker pronostique l'avenir pour Bublik : « A mon avis, en...
Boris Becker pronos­tique l’avenir pour Bublik : « A mon avis, en 2026… »

Alexander Bublik visait une arrivée en grandes pompes dans le top 10 cette semaine à Metz, mais le Kazakhstanais n’était pas encore remis de ses efforts à Paris, et a succombé à l’Ukrainien Vitaliy Sachko dès son entrée en lice. Malgré tout, Bublik a reçu les louanges de la légende Boris Becker, qui estime que le demi‐finaliste de Paris fera encore mieux en 2026.

« Toujours de loin sa meilleure saison et plus à venir en 2026 ! Bublik sera dans le top 10 l’année prochaine à mon avis… », a écrit l’Allemand sur son compte X.

Rappelons que seule une petite place sépare Alexander Bublik de ce fameux top 10…

Publié le vendredi 7 novembre 2025 à 16:45

