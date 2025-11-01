Passé par la prison pendant huit mois en 2022 pour plusieurs cas de fraude et dissimulation, Boris Becker a reçu de nombreux soutiens durant cette période d’incarcération. L’un d’entre eux, et non des moindres, est venu de Novak Djokovic, patron incontesté du tennis mondial à l’époque.
Récemment de passage dans un podcast, l’ancien champion allemand est revenu sur cette attention forcément touchante pour lui.
🚨 Boris Becker on Novak Djokovic’s support during tough times in Jail :— SK (@Djoko_UTD) October 31, 2025
“Novak spoke well of me in the press conference. He gave me support, I didn’t expect that. We are a family. In tough moments you know who actually care for you and who don’t.
pic.twitter.com/8d9vJVvW0C
« Novak a bien parlé de moi lors de la conférence de presse. Il m’a soutenu, je ne m’attendais pas à cela. Nous sommes une famille. Dans les moments difficiles, on sait qui se soucie vraiment de vous et qui ne le fait pas. »
Publié le samedi 1 novembre 2025 à 17:37