Passé par la prison pendant huit mois en 2022 pour plusieurs cas de fraude et dissi­mu­la­tion, Boris Becker a reçu de nombreux soutiens durant cette période d’in­car­cé­ra­tion. L’un d’entre eux, et non des moindres, est venu de Novak Djokovic, patron incon­testé du tennis mondial à l’époque.

Récemment de passage dans un podcast, l’an­cien cham­pion alle­mand est revenu sur cette atten­tion forcé­ment touchante pour lui.

🚨 Boris Becker on Novak Djokovic’s support during tough times in Jail :



“Novak spoke well of me in the press confe­rence. He gave me support, I didn’t expect that. We are a family. In tough moments you know who actually care for you and who don’t.



pic.twitter.com/8d9vJVvW0C — SK (@Djoko_UTD) October 31, 2025

« Novak a bien parlé de moi lors de la confé­rence de presse. Il m’a soutenu, je ne m’attendais pas à cela. Nous sommes une famille. Dans les moments diffi­ciles, on sait qui se soucie vrai­ment de vous et qui ne le fait pas. »