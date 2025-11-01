AccueilATPBoris Becker : "Quand j'étais en prison, Novak Djokovic a fait une...
Boris Becker : « Quand j’étais en prison, Novak Djokovic a fait une chose à laquelle je ne m’at­ten­dais pas »

Thomas S
Par Thomas S

Passé par la prison pendant huit mois en 2022 pour plusieurs cas de fraude et dissi­mu­la­tion, Boris Becker a reçu de nombreux soutiens durant cette période d’in­car­cé­ra­tion. L’un d’entre eux, et non des moindres, est venu de Novak Djokovic, patron incon­testé du tennis mondial à l’époque. 

Récemment de passage dans un podcast, l’an­cien cham­pion alle­mand est revenu sur cette atten­tion forcé­ment touchante pour lui. 

« Novak a bien parlé de moi lors de la confé­rence de presse. Il m’a soutenu, je ne m’attendais pas à cela. Nous sommes une famille. Dans les moments diffi­ciles, on sait qui se soucie vrai­ment de vous et qui ne le fait pas. »

Publié le samedi 1 novembre 2025 à 17:37

