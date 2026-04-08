Nos confrères de l’Equipe ont eu la riche idée d’interviewer Boris Becker. Cet entretien confirme que Boum Boum est vraiment très attentif à ce qu’il se passe sur le tour et que ses analyses sont souvent pertinentes. Visiblement, Boris est aussi charmé par Arthur Fils.
« J’aime beaucoup le retour d’Arthur Fils, qui a longtemps été blessé l’an dernier. J’aime comment il joue cette année. Finale à Doha, demie à Miami…A 21 ans, s’il reste en bonne condition physique, il pourra chercher Alcaraz et Sinner pour un titre du Grand Chelem dans le futur. Il ne faut pas qu’il se blesse et qu’il continue comme ça »
Le Français n’est pas à Monte‐Carlo pour se ménager. Il s’entraine cependant pas très loin puisqu’il est sur la cote d’Azur. On a hate aussi de voir Goran dans sa box.
Publié le mercredi 8 avril 2026 à 09:45