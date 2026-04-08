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Boris Becker s’en­flamme pour Fils : « Si Arthur reste en bonne condi­tion physique, il pourra aller cher­cher Alcaraz et Sinner pour un titre du Grand Chelem dans le futur »

Par
Laurent Trupiano
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Nos confrères de L’Équipe ont eu la riche idée d’in­ter­viewer Boris Becker. Cet entre­tien confirme que « Boum Boum » est vrai­ment très attentif à ce qu’il se passe sur le tour et que ses analyses sont souvent perti­nentes. Visiblement, Boris est aussi charmé par Arthur Fils.

« J’aime beau­coup le retour d’Arthur Fils, qui a long­temps été blessé l’an dernier. J’aime comment il joue cette année. Finale à Doha, demie à Miami…A 21 ans, s’il reste en bonne condi­tion physique, il pourra cher­cher Alcaraz et Sinner pour un titre du Grand Chelem dans le futur. Il ne faut pas qu’il se blesse et qu’il continue comme ça. »

Le Français n’est pas à Monte‐Carlo pour se ménager. Il s’en­traine cepen­dant pas très loin puis­qu’il est sur la côte d’Azur avant de s’en­voler pour Barcelone. On a égale­ment hâte de voir Goran Ivanisevic dans sa box.

Publié le mercredi 8 avril 2026 à 09:45

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

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