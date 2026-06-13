Même s’il n’a jamais réalisé des prouesses du côté de Wimbledon, sa meilleure performance étant un 8e de finale, Alexander arrive à Londres avec des nouvelles certitudes et le statut d’un vainqueur en Grand Chelem, ce qui peut changer la donne.
Techniquement, comme le souligne Boris Becker, il possède une arme de « destruction massive » : un service puissant, efficace et régulier.
« Sascha possède le service idéal pour le gazon. Avec un tel service, il est déjà en demi‐finale. Bien sûr, il doit s’adapter. S’il reste trop derrière sa ligne de fond comme il l’a souvent fait à Paris, ça ne fonctionnera pas. Mais il a tout ce qu’il faut pour triompher à Wimbledon également. Alcaraz est blessé, et pour Sinner, personne ne sait comment ni quand il reviendra. »
Publié le samedi 13 juin 2026 à 10:20