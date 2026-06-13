Accueil ATP

Boris Becker s’en­flamme sur Zverev : « Alcaraz est blessé, et pour Sinner, personne ne sait comment ni quand il reviendra »

Par
Laurent Trupiano
-
1327

Même s’il n’a jamais réalisé des prouesses du côté de Wimbledon, sa meilleure perfor­mance étant un 8e de finale, Alexander arrive à Londres avec des nouvelles certi­tudes et le statut d’un vain­queur en Grand Chelem, ce qui peut changer la donne.

Techniquement, comme le souligne Boris Becker, il possède une arme de « destruc­tion massive » : un service puis­sant, effi­cace et régulier.

« Sascha possède le service idéal pour le gazon. Avec un tel service, il est déjà en demi‐finale. Bien sûr, il doit s’adapter. S’il reste trop derrière sa ligne de fond comme il l’a souvent fait à Paris, ça ne fonc­tion­nera pas. Mais il a tout ce qu’il faut pour triom­pher à Wimbledon égale­ment. Alcaraz est blessé, et pour Sinner, personne ne sait comment ni quand il reviendra. »

Publié le samedi 13 juin 2026 à 10:20

A propos de l’auteur

Laurent Trupiano

Laurent Trupiano est jour­na­liste depuis plus de 25 ans, il a travaillé pour divers médias (Le Parisien, Le Point, Radio France), il a été le co‐fondateur de Sport24.com. En 2007, il a créé le maga­zine We Love Tennis et lancé le site Welovetennis.fr en 2013. Aujourd’hui, il est le direc­teur de la rédac­tion des deux supports.

ARTICLES CONNEXESDu même auteur

We Love Tennis
Contact & Recrutement | Crédits | Mentions Légales | Personnaliser RGPD | Live Score I Notre partenaire E-Shop Tennis I Notre marque padel I Notre partenaire Nutrition
Facebook Instagram Twitter
© The Tennis Factory 2026 ♥