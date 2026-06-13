Même s’il n’a jamais réalisé des prouesses du côté de Wimbledon, sa meilleure perfor­mance étant un 8e de finale, Alexander arrive à Londres avec des nouvelles certi­tudes et le statut d’un vain­queur en Grand Chelem, ce qui peut changer la donne.

Techniquement, comme le souligne Boris Becker, il possède une arme de « destruc­tion massive » : un service puis­sant, effi­cace et régulier.

« Sascha possède le service idéal pour le gazon. Avec un tel service, il est déjà en demi‐finale. Bien sûr, il doit s’adapter. S’il reste trop derrière sa ligne de fond comme il l’a souvent fait à Paris, ça ne fonc­tion­nera pas. Mais il a tout ce qu’il faut pour triom­pher à Wimbledon égale­ment. Alcaraz est blessé, et pour Sinner, personne ne sait comment ni quand il reviendra. »