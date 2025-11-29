Boris Becker n’était visi­ble­ment pas très fan de la coupe de cheveux blonde platine adoptée par Carlos Alcaraz suite à sa victoire à l’US Open.

Après des semaines à utiliser ce style qui n’a jamais vrai­ment fait l’una­ni­mité, l’Espagnol a décidé de revenir à sa couleur d’ori­gine. Présent pour le dernier match de basket­ball des Miami Heat, en NBA, le numéro 1 mondial a rassuré tout le monde, à commencer par l’an­cien cham­pion allemand.

Carlos looking better with his original hair colour…. https://t.co/y5BqVOpvY5 — Boris Becker (@TheBorisBecker) November 28, 2025

« Carlos est bien mieux avec sa couleur de cheveux d’ori­gine », a Boris Becker, toujours autant actif sur les réseaux sociaux même avec la nais­sance de son nouvel enfant.