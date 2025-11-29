Boris Becker n’était visiblement pas très fan de la coupe de cheveux blonde platine adoptée par Carlos Alcaraz suite à sa victoire à l’US Open.
Après des semaines à utiliser ce style qui n’a jamais vraiment fait l’unanimité, l’Espagnol a décidé de revenir à sa couleur d’origine. Présent pour le dernier match de basketball des Miami Heat, en NBA, le numéro 1 mondial a rassuré tout le monde, à commencer par l’ancien champion allemand.
Carlos looking better with his original hair colour…. https://t.co/y5BqVOpvY5— Boris Becker (@TheBorisBecker) November 28, 2025
« Carlos est bien mieux avec sa couleur de cheveux d’origine », a Boris Becker, toujours autant actif sur les réseaux sociaux même avec la naissance de son nouvel enfant.
Publié le samedi 29 novembre 2025 à 15:15