Boris Becker, soulagé à propos d’Alcaraz : « Carlos est bien plus beau comme ça »

Boris Becker n’était visi­ble­ment pas très fan de la coupe de cheveux blonde platine adoptée par Carlos Alcaraz suite à sa victoire à l’US Open. 

Après des semaines à utiliser ce style qui n’a jamais vrai­ment fait l’una­ni­mité, l’Espagnol a décidé de revenir à sa couleur d’ori­gine. Présent pour le dernier match de basket­ball des Miami Heat, en NBA, le numéro 1 mondial a rassuré tout le monde, à commencer par l’an­cien cham­pion allemand. 

« Carlos est bien mieux avec sa couleur de cheveux d’ori­gine », a Boris Becker, toujours autant actif sur les réseaux sociaux même avec la nais­sance de son nouvel enfant.

Publié le samedi 29 novembre 2025 à 15:15

