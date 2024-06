S’exprimant dans le cadre du tournoi de Majorque qui débute lundi, l’an­cien joueur alle­mand, Boris Becker, a été invité à évaluer l’avenir des deux nouvelles stars du circuit : Jannik Sinner et Carlos Alcaraz.

Selon « Boum‐Boum », il faut un peu attendre avant de pouvoir tirer des conclu­sions sur leur poten­tiel, notam­ment si on doit le comparer au fameux Big 3.

« Il est impos­sible de dire lequel des deux joueurs domi­nera le tennis dans les années à venir. Dès leur plus jeune âge, à 22 et 21 ans, ils ont tous les deux de la pres­sion. Si on les compare avec Roger Federer, Rafael Nadal et Novak Djokovic, il faut qu’ils jouent encore 15 ans. Peut‐être qu’a­lors nous pour­rons savoir ce qui est mieux dans cinq ans car ils évolue­ront et de nouveaux joueurs et rivaux émergeront. »