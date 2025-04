Touché à l’ad­duc­teur et à l’is­chio de la jambe gauche, en finale de l’ATP 500 de Barcelone, Carlos Alcaraz n’a eu d’autre choix que de déclarer forfait pour le Masters 1000 de Madrid. Pour certains spécia­listes, dont le cham­pion de Roland Garros 1976 Adriano Panatta, le numéro trois mondial gagne­rait à sélec­tionner davan­tage ses tour­nois. Un avis partagé par Boris Becker, esti­mant que la longé­vité du Murcien passe par sa capa­cité à se ménager.

« Il est surmené. Il en fait trop, j’es­père vrai­ment, que ce soit de la part de son entraî­neur, de son manager ou de son père. Il faut en partie protéger Carlos [Alcaraz] contre lui‐même, car nous aurons besoin de Carlos Alcaraz dans dix ans. Mais il ne peut pas jouer toutes les semaines et son envi­ron­ne­ment doit le comprendre. J’ai égale­ment eu ces mots avec lui lors de la céré­monie des Laureus et je lui ai dit : ‘Ce n’est pas un sprint, c’est un mara­thon’. Il a souri et m’a dit : ‘Dites‐leur ça !’. J’ai alors répondu : ‘Je le ferais si je le peux’. Parce que, bien sûr, j’étais aussi dans une phase simi­laire quand j’avais 21 et 22 ans », a souligné Boum Boum dans le podcast Becker Petkovic.