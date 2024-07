À quatre jours désor­mais du début des épreuves de tennis des Jeux Olympiques de Paris 2024 (27 juillet au 4 août), le coach de Novak Djokovic entre 2014 et 2016, Boris Becker, a évoqué la moti­va­tion toute parti­cu­lière de son ancien joueur. Des propos rapportés par Tennis365.

« Novak a été très trans­pa­rent et ouvert au début de l’année sur le fait que son tournoi le plus impor­tant serait les Jeux olym­piques de Paris. Cela ne veut pas dire qu’il n’a pas pris au sérieux Roland‐Garros ou de Wimbledon, mais il n’a jamais remporté l’or olym­pique et si vous avez gagné tout ce qu’il y a à gagner, il est normal que vous vouliez gagner le titre qui manque à votre palmarès. Avec cela en tête, je m’attends à voir un Novak Djokovic très, très motivé à ces Jeux olym­piques. Jouer pour la Serbie lui donnera les 10 % supplé­men­taires dont il a besoin face à ces jeunes joueurs talen­tueux qui montent en puissance. »