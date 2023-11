De passage sur le podcast d’Eurosport Allemagne, Das Gelbe vom Ball, Boris Becker, ancien entraî­neur de Novak Djokovic, n’a pas tari d’éloges sur son ancien poulain qu’il compare aux plus grands spor­tifs actuels comme à Lionel Messi ou Tom Brady.

« Peut‐être qu’il faut voir les choses de manière plus géné­rale et qu’il n’est pas seule­ment le meilleur joueur de tennis du moment, mais aussi le meilleur sportif. Je veux le comparer à un Lionel Messi, un LeBron James et un Tom Brady – pour moi, c’est la caté­gorie dans laquelle se trouve Novak Djokovic parce que tous ces athlètes dominent ou ont dominé leur sport même au milieu ou à la fin de la tren­taine. Djokovic fait de même. J’espère qu’il conti­nuera à le faire pendant long­temps car rien de mieux ne peut arriver aux jeunes joueurs que de concourir au même niveau que le joueur le plus titré de tous les temps. C’est la meilleure leçon du tennis. »