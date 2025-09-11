Boris Becker a répondu aux ques­tions de sa compa­triote, Andrea Petkovic, lors du podcast de celle‐ci. Pour l’an­cien joueur alle­mand, l’US Open a clai­re­ment mis fin aux suppu­ta­tions et espoirs de Novak Djokovic.

‘Le fait qu’il soit réel­le­ment le troi­sième joueur le plus fort du circuit est très positif pour le Serbe, mais en réalité négatif pour les autres. D’une part, Novak a égale­ment admis pour la première fois après le match qu’il n’était plus possible pour lui de jouer contre Sinner ou Alcaraz. Et il ne sait pas non plus combien de temps sa carrière en Grand Chelem va encore durer. Pourquoi joue‐t‐il au tennis ? Pour remporter Rome, Monte‐Carlo ou Cincinnati pour la 17e fois ou pour gagner 25 autres titres du Grand Chelem ? Je pense que c’est la deuxième option. Et je pense qu’il a main­te­nant admis qu’en raison de son âge et de la force des jeunes joueurs, il ne peut plus raison­na­ble­ment y parvenir. »