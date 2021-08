L’annonce de Roger Federer sur sa nouvelle opéra­tion chirur­gi­cale au genou continue de susciter de nombreuses réac­tions. Cette fois, c’est la légende alle­mande Boris Becker qui s’est exprimé pour Eurosport sur cette mauvaise nouvelle. Et selon lui, le fait de savoir si le Suisse rejouera ou non un jour sur le circuit n’est pas impor­tant à côté de sa santé.

« Je lui souhaite à nouveau un bon réta­blis­se­ment. C’est le plus impor­tant. Il a encore le reste de sa vie devant lui, et qu’il rejoue ou non au tennis est presque secon­daire. Roger a déjà beau­coup gagné et il n’a rien à prouver à personne. »