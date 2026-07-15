S’il s’était tota­le­ment écroulé physi­que­ment au deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner a réagi de la plus belle des manières en conser­vant son titre à Wimbledon.

Dans des propos relayés par OA Sport, Boris Becker a souligné la passion pour le jeu du numéro 1 mondial ainsi que sa capa­cité de réaction.

« Ce qu’il a dit après le match était magni­fique. Il consacre sa vie au tennis. Il n’a pas d’autre vie, il n’y a que le tennis. Lors des jours diffi­ciles, surtout après Roland‐Garros, tout le monde lui mettait la pres­sion et s’inquiétait. Regardez aussi l’amour qu’il porte à la compé­ti­tion : il n’est pas simple­ment heureux d’avoir remporté Wimbledon, mais c’est le fait de jouer de mieux en mieux. »