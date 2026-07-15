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Boris Becker sur Jannik Sinner : « Après ce qui s’est passé à Roland‐Garros, tout le monde lui mettait la pres­sion et tout le monde s’inquiétait »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il s’était tota­le­ment écroulé physi­que­ment au deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner a réagi de la plus belle des manières en conser­vant son titre à Wimbledon. 

Dans des propos relayés par OA Sport, Boris Becker a souligné la passion pour le jeu du numéro 1 mondial ainsi que sa capa­cité de réaction. 

« Ce qu’il a dit après le match était magni­fique. Il consacre sa vie au tennis. Il n’a pas d’autre vie, il n’y a que le tennis. Lors des jours diffi­ciles, surtout après Roland‐Garros, tout le monde lui mettait la pres­sion et s’inquiétait. Regardez aussi l’amour qu’il porte à la compé­ti­tion : il n’est pas simple­ment heureux d’avoir remporté Wimbledon, mais c’est le fait de jouer de mieux en mieux. »

Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 11:15

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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