S’il s’était totalement écroulé physiquement au deuxième tour de Roland‐Garros, Jannik Sinner a réagi de la plus belle des manières en conservant son titre à Wimbledon.
Dans des propos relayés par OA Sport, Boris Becker a souligné la passion pour le jeu du numéro 1 mondial ainsi que sa capacité de réaction.
« Ce qu’il a dit après le match était magnifique. Il consacre sa vie au tennis. Il n’a pas d’autre vie, il n’y a que le tennis. Lors des jours difficiles, surtout après Roland‐Garros, tout le monde lui mettait la pression et s’inquiétait. Regardez aussi l’amour qu’il porte à la compétition : il n’est pas simplement heureux d’avoir remporté Wimbledon, mais c’est le fait de jouer de mieux en mieux. »
Publié le mercredi 15 juillet 2026 à 11:15