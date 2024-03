Quelques heures après l’an­nonce de Novak Djokovic, Boris Becker a réagi à l’an­nonce de la fin de la colla­bo­ra­tion entre Goran Ivanisevic et Novak Djokovic, que l’Allemand a lui‐même entraîné quelques années plus tôt, entre 2014 et 2016.

« Goran a fait un excellent travail avec Nole ! », a souligné le sextuple lauréat en Grand Chelem.

Goran did great job with Nole ! https://t.co/cCM1Y94U73 — Boris Becker (@TheBorisBecker) March 27, 2024

Et dans un autre tweet, « Boum Boum » a aussi salué le bilan des deux hommes entre 2019 et 2024 : « Partenariat extrê­me­ment réussi. Bravo Goran ! »

Avec le coach croate à ses côtés, Nole a remporté 9 de ses 24 titres du Grand Chelem. Rien que ç.