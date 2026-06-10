S’il a bien eu droit à un petit encadré, Alexander Zverev n’a pas fait la pleine Une de L’Équipe au lendemain de son sacre à Roland‐Garros, pourtant synonyme de premier titre du Grand Chelem de sa carrière. Une situation inédite depuis 21 ans pour un champion Porte d’Auteuil.
Lundi, une interview particulièrement tendue entre l’Allemand et un journaliste du quotidien sportif est venue confirmer que ce choix éditorial était lié aux accusations de violences conjugales dont Zverev a fait l’objet ces dernières années.
Boris Becker s’est pourtant étonné publiquement du traitement réservé à son compatriote.
« Pourquoi ? Qu’est‐ce qu’il a fait ? », a demandé la légende allemande sur le réseau social X.
Why ? What did he do ? https://t.co/fgImnp3ONq— Boris Becker (@TheBorisBecker) June 9, 2026
Une réaction étrange de la part de l’ancien numéro 1 mondial.
Publié le mercredi 10 juin 2026 à 09:05