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Boris Becker sur la Une de L’Équipe sans Zverev : « Pourquoi ? Qu’est‐ce qu’il a fait ? »

Par
Baptiste Mulatier
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S’il a bien eu droit à un petit encadré, Alexander Zverev n’a pas fait la pleine Une de L’Équipe au lende­main de son sacre à Roland‐Garros, pour­tant syno­nyme de premier titre du Grand Chelem de sa carrière. Une situa­tion inédite depuis 21 ans pour un cham­pion Porte d’Auteuil.

Lundi, une inter­view parti­cu­liè­re­ment tendue entre l’Allemand et un jour­na­liste du quoti­dien sportif est venue confirmer que ce choix édito­rial était lié aux accu­sa­tions de violences conju­gales dont Zverev a fait l’objet ces dernières années.

Boris Becker s’est pour­tant étonné publi­que­ment du trai­te­ment réservé à son compatriote. 

« Pourquoi ? Qu’est‐ce qu’il a fait ? », a demandé la légende alle­mande sur le réseau social X. 

Une réac­tion étrange de la part de l’an­cien numéro 1 mondial. 

Publié le mercredi 10 juin 2026 à 09:05

A propos de l’auteur

Baptiste Mulatier

Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est natu­rel­le­ment tourné vers le jour­na­lisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa forma­tion, il a colla­boré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très parti­cu­lière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expé­rience fonda­trice, point de départ d’une belle aven­ture qui se pour­suit désor­mais depuis six ans.

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