S’il a bien eu droit à un petit encadré, Alexander Zverev n’a pas fait la pleine Une de L’Équipe au lende­main de son sacre à Roland‐Garros, pour­tant syno­nyme de premier titre du Grand Chelem de sa carrière. Une situa­tion inédite depuis 21 ans pour un cham­pion Porte d’Auteuil.

Lundi, une inter­view parti­cu­liè­re­ment tendue entre l’Allemand et un jour­na­liste du quoti­dien sportif est venue confirmer que ce choix édito­rial était lié aux accu­sa­tions de violences conju­gales dont Zverev a fait l’objet ces dernières années.

Boris Becker s’est pour­tant étonné publi­que­ment du trai­te­ment réservé à son compatriote.

« Pourquoi ? Qu’est‐ce qu’il a fait ? », a demandé la légende alle­mande sur le réseau social X.

Why ? What did he do ? https://t.co/fgImnp3ONq — Boris Becker (@TheBorisBecker) June 9, 2026

Une réac­tion étrange de la part de l’an­cien numéro 1 mondial.