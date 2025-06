Toujours aussi présent sur la toile via son compte Twitter, Boris Becker n’hé­site pas à donner son avis sur diffé­rents sujets.

Et alors qu’un inter­naute dévoi­lait son Top 5 des plus grandes finales en Grand Chelem de l’his­toire (voir ci‐dessous), l’an­cien cham­pion alle­mand a fait part de son désac­cord concer­nant celle oppo­sant Roger Federer à Andy Roddick à Wimbledon en 2009.

Don’t agree with Wimbledon finale 2012 between Federer v Roddick !

I did the commen­tary for the BBC , it was very long but few good rallies…

I would include Melbourne 2017 between Roger& Rafa , scin­tilla­ting tennis 🎾 5 sets and proper come­back ! https://t.co/b4c4xK0C0q