Toujours observateur attentif du circuit, Boris Becker a donné quelques avis tranchés lors d’une récente interview accordée à la Gazzetta dello Sport.
L’Allemand a notamment désigné les trois joueurs qui pourraient finir dans le top 10 l’an prochain et même participer au Masters pour la première fois.
« Il y a un renouvellement et je pense que nous n’en sommes qu’au début. J’ai déjà repéré quelques joueurs qui pourraient se qualifier pour la première fois l’année prochaine. Je suis un grand admirateur de Learner Tien, je pense qu’il est très proche du top 10 mondial. Mensik possède lui aussi un énorme potentiel et j’espère que Fonseca parviendra à se remettre complètement. Sa deuxième moitié de saison a été un peu décevante, il a connu des problèmes physiques, mais au vu de ses qualités, je le considère comme un candidat potentiel au top 10 dès l’année prochaine. »
Accro au sport depuis toujours, Baptiste Mulatier s’est naturellement tourné vers le journalisme pour raconter les histoires qui le font vibrer. Au fil de sa formation, il a collaboré avec plusieurs médias, parmi lesquels Le 10 Sport, La Provence, Sport Buzz Business ou encore Foot01, avant de rejoindre We Love Tennis en 2020. Cette même année, il couvre son premier Roland‐Garros, une édition très particulière disputée à l’automne en raison de la pandémie. Une expérience fondatrice, point de départ d’une belle aventure qui se poursuit désormais depuis six ans.