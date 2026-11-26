Toujours obser­va­teur attentif du circuit, Boris Becker a donné quelques avis tran­chés lors d’une récente inter­view accordée à la Gazzetta dello Sport.

L’Allemand a notam­ment désigné les trois joueurs qui pour­raient finir dans le top 10 l’an prochain et même parti­ciper au Masters pour la première fois.

« Il y a un renou­vel­le­ment et je pense que nous n’en sommes qu’au début. J’ai déjà repéré quelques joueurs qui pour­raient se quali­fier pour la première fois l’année prochaine. Je suis un grand admi­ra­teur de Learner Tien, je pense qu’il est très proche du top 10 mondial. Mensik possède lui aussi un énorme poten­tiel et j’espère que Fonseca parviendra à se remettre complè­te­ment. Sa deuxième moitié de saison a été un peu déce­vante, il a connu des problèmes physiques, mais au vu de ses qualités, je le consi­dère comme un candidat poten­tiel au top 10 dès l’année prochaine. »